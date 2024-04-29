"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "лонг в акциях Сбербанка против Газпрома"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "лонг" в акциях Сбербанка против "шорта" в акциях "Газпрома", открытую 6 февраля 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Доходность по идее за 2,5 месяца составила 12,4%, или 9,8% без учета стоимости фондирования. Основные триггеры для котировок сработали: Сбер объявил рекордные дивиденды в размере 33 руб. на акцию (11% дивидендной доходности), тогда как визит президента РФ Владимира Путина в Пекин в мае повышает шансы на прогресс по контракту "Сила Сибири - 2", - отмечают аналитики.

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