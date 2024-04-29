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29 апреля 2024 года 09:28
Средний курс рубля в мае может составить 94-95 руб./$1 - УК "Первая"
Средний курс рубля в мае может составить 94-95 руб./$1, считает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко. "Российская валюта за минувшую неделю значительно укрепилась и торгуется в районе 91,5 руб./$1, - констатирует эксперт. - Рубль поддержали налоговый период, растущая нефть, а также ужесточение риторики в отношении монетарной политики со стороны Банка России после заседания. В среднем курс доллара в мае может составить 94-95 руб./$1. Несмотря на относительно высокие нефтегазовые доходы, рубль может возобновить ослабление из-за незначительного снижения импорта, отсутствия поддержки со стороны операций Минфина и ЦБ на валютном рынке, оттока капитала по финансовому счету и сезонного увеличения спроса на иностранную валюту накануне отпусков". При этом значительного ослабления рубля ожидать не стоит, полагает Кравченко. Высокие цены на нефть, по мнению аналитика, продолжат поддерживать курс, плюс монетарная политика Банка России останется жесткой, что обеспечит привлекательность рублевых сбережений и будет способствовать уменьшению спроса на иностранную валюту. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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