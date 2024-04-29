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29 апреля 2024 года 09:12
Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - встреча Еврогруппы (13:00 МСК); - предварительный индекс потребительских цен Германии за апрель (15:00 МСК); - финансовые результаты "РусГидро" за 1-й кв. 2024 года по МСФО; - акционеры "Займера" обсудят дивиденды. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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