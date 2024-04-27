"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Яндекс" представил свои финансовые результаты за 1К24, которые оказались лучше прогнозов, - отмечает эксперт. - Компания представила сразу 2 отчета: один для Yandex N.V. и другой для МКПАО "Яндекс". Результаты МКПАО не включают цифры бизнесов, которые не войдут в периметр группы по итогам текущей реструктуризации. Выручка выбывающих бизнесов по итогам квартала составила чуть более 1 млрд руб., а убыток на уровне скор. EBITDA превышал 6 млрд руб. Таким образом, итоговая скор. EBITDA "Яндекса" после реструктуризации будет существенно выше, а выручка почти не изменится. В данный момент мы ожидаем первое закрытие сделки по продаже активов новой головной компании. Холдинг опередил оценки аналитиков и наши расчеты как по темпам роста выручки, так и по динамике рентабельности. В основном превышение над нашими цифрами обеспечили сегменты поиска, а также онлайн-торговли и сервисов городской мобильности".

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