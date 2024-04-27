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27 апреля 2024 года 18:24
ПСБ сохраняет целевую цену "префов" Сургутнефтегаза на уровне 71,5 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет целевую цену привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на уровне 71,5 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика банка Екатерины Крыловой. "Компания представила сильные результаты по МСФО за 2023 год, но реакции в бумагах нет, т.к. ранее уже вышел отчёт РСБУ - основа для выплаты дивидендов по привилегированным акциям, - пишет эксперт. - На фоне ограничений ОПЕК+, а также санкционного давления выручка от реализации по всем статьям (кроме прочих товаров) сократилась на 4,6% г/г. При этом давление на маржу EBITDA было скромным за счёт минимального роста операционных расходов, а чистая прибыль увеличилась четырёхкратно за счёт получения почти 1 трлн руб. прибыли по курсовым разницам против убытка в прошлом году". Аналитик подчеркивает, что важный день для акционеров компании - 28 июня, когда пройдёт ГОСА, где должны объявить дивиденды за 2023 год. "Исходя из данных по РСБУ, расчётный дивиденд по привилегированным акциям за 2023 год - 12,3 руб., доходность 18%, - указывает Крылова. - По обыкновенным акциям - стандартный дивиденд 0,8 руб. Сохраняем целевую цену привилегированной акции "Сургутнефтегаза" на уровне 71,5 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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