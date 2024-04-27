ПСБ сохраняет целевую цену "префов" Сургутнефтегаза на уровне 71,5 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет целевую цену привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на уровне 71,5 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика банка Екатерины Крыловой.

"Компания представила сильные результаты по МСФО за 2023 год, но реакции в бумагах нет, т.к. ранее уже вышел отчёт РСБУ - основа для выплаты дивидендов по привилегированным акциям, - пишет эксперт. - На фоне ограничений ОПЕК+, а также санкционного давления выручка от реализации по всем статьям (кроме прочих товаров) сократилась на 4,6% г/г. При этом давление на маржу EBITDA было скромным за счёт минимального роста операционных расходов, а чистая прибыль увеличилась четырёхкратно за счёт получения почти 1 трлн руб. прибыли по курсовым разницам против убытка в прошлом году".

Аналитик подчеркивает, что важный день для акционеров компании - 28 июня, когда пройдёт ГОСА, где должны объявить дивиденды за 2023 год. "Исходя из данных по РСБУ, расчётный дивиденд по привилегированным акциям за 2023 год - 12,3 руб., доходность 18%, - указывает Крылова. - По обыкновенным акциям - стандартный дивиденд 0,8 руб. Сохраняем целевую цену привилегированной акции "Сургутнефтегаза" на уровне 71,5 руб.".

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