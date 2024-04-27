"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Сургутнефтегаза

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Сургутнефтегаза", сообщается в комментарии аналитиков.

"Нефтегазовая компания опубликовала финансовые результаты за 2023 год по МСФО и за 1К24 по РСБУ. Выручка от реализации продукции в 2023 году снизилась во всех основных направлениях. При этом чистая прибыль выросла более чем в четыре раза из-за роста доходов от курсовых разниц. В прошлом году они составили 844 млрд против убытка в 343 млрд годом ранее. Такая динамика обусловлена ослаблением курса рубля, - отмечают эксперты. - Квартальная чистая прибыль по РСБУ снизилась на 30% г/г. Именно она определяет базу для расчета дивидендов по "префам". При сохранении курса рубля в диапазоне 90-95 руб./$1 до конца 2024 года (согласно прогнозу в нашей стратегии) дивиденды по "префам" "Сургутнефтегаза" могут оказаться почти в два раза ниже ожидаемых выплат за 2023 год. Считаем, что дивиденды за прошлый год могут составить 12,29 рубля на акцию. Сохраняем нейтральный взгляд на акции компании".

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