"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "Европлана", а также исключив акции "МТС".

Текущий состав топ-10 акций России: "РусАл", Сбербанк (ао), "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "НоваБев Групп", "Европлан", "Группа Позитив", "Ростелеком" (ап).

"Мы добавляем акции "Европлана" на фоне сильных операционных результатов компании в 1К24. По нашим оценкам, рост лизингового портфеля, опережающий динамику рынка, сохранится. Публикация первой после IPO финансовой отчетности в мае может стать катализатором интереса инвесторов к акциям эмитента", - отмечает инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев.

При этом аналитики "ВТБ Мои инвестиции" зафиксировали прибыль в акциях "МТС", так как компания объявила дивидендную политику и тем самым исчерпала главный среднесрочный драйвер роста своих бумаг. С момента включения в топ-10 в середине января акции эмитента выросли в цене на 20%.

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