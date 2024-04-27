SberCIB сохраняет оценку "покупать" для бумаг "Мать и дитя"

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для депозитарных расписок "Мать и дитя" с прогнозной стоимостью на уровне 1300 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Софьи Кирсановой.

"MD Medical Group в пятницу представила хорошую операционную отчетность за 1К24. Выручка группы возросла на 23% г/г - до 7,7 млрд руб. (максимальный рост после пандемийного 2021 года). Рост бизнеса компании ускоряется за счет расширения сети и монетизации предоставляемых услуг. Вклад первого квартала в прогноз выручки 2024 года составил 24%, что подтверждает его актуальность (32,2 млрд руб., рост на 17%), - отмечает эксперт. - Чистая денежная позиция увеличилась с 9 млрд руб. на конец 2023 года до 11 млрд руб. Это укрепляет нашу уверенность в возможностях эмитента распределить 65% прибыли и больше за 2П21, 2П22 и 2023 год после завершения редомициляции. Дивиденд может составить 132 рубля на акцию. По текущим котировкам это дает доходность больше 12%".

"Отдельно стоит отметить следующее: выручка клиник в регионах (именно на этот сегмент группа делает ставку в стратегии) растет максимальными темпами; выручка во всех сегментах увеличивается главным образом за счет роста операционных результатов; рост чистой денежной позиции подтверждает наши ожидания по дивидендам", - указывает Кирсанова.

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