Бумаги ФосАгро непривлекательны для покупок по текущим ценам - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги "ФосАгро" непривлекательны для покупок по текущим ценам, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Финансовые результаты компании в основном зависят от ценовой конъюнктуры удобрений на мировых рынках. В первом квартале 2024 года поддержку ценам на фосфорные удобрения оказывали ограничения на экспорт из Китая. Однако в случае возобновления экспорта фосфатов из Китая цены на удобрения могут находиться под давлением, - обращают внимание эксперты сервиса. - Дополнительно необходимо отметить риск увеличения налоговой нагрузки на отрасль в связи с тем, что поступления в бюджет от экспортной пошлины за 2022-2023 годы оказались существенно ниже, чем изначально планировалось госорганами. На финансах эмитента может негативно отразиться увеличение расходов по валютной курсовой пошлине в случае ослабления рубля. Учитывая указанные риски, а также текущие цены на мировом рынке удобрений, мы считаем, что бумаги "ФосАгро" не являются инвестиционно привлекательными по текущим котировкам".

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