"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций T-Mobile с прогнозной стоимостью на уровне $154,1 за штуку, что предполагает потенциал снижения 6,1%, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"25 апреля компания выпустила отчет за 1К24, который оказался немного лучше ожиданий. В отчете T-Mobile продемонстрировала рост рентабельности бизнеса. Так как отчет не показал существенных положительных сюрпризов, а прогнозы эмитента не претерпели изменений, мы полагаем, что акции компании оценены справедливо, и не меняем своих рекомендаций, - пишет эксперт в обзоре. - При оценке стоимости бумаг мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E NTM и EV/EBITDA NTM компаний-аналогов и исторические значения этих мультипликаторов самой T-Mobile".

T-Mobile - американская телекоммуникационная компания, провайдер беспроводной мобильной связи и беспроводного интернета, ведущий провайдер сети 5G в США.

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