"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку бумаг ФосАгро

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены бумаг "ФосАгро", дивидендная доходность акций за 2024 год может составить 4-5%, сообщается в комментарии аналитика телеграм-канала Дмитрия Овчинникова.

"Эмитент опубликовал отчетность за 4К23 по МСФО. Результаты оказались слабыми и совпали с нашими ожиданиями. Из-за отрицательного денежного потока совет директоров не дал рекомендацию относительно размера квартального дивиденда. Вопрос планируется рассмотреть при публикации результатов по итогам 1К24. Сохраняем осторожный взгляд на "ФосАгро", которая торгуется с EV/EBITDA 24 = 8x, что выше, чем у конкурента Mosaic (5,5x). В условиях снижения цен действия курсовых пошлин и рекордных капитальных затрат дивидендная доходность за 2024 год может составить 4-5%", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.