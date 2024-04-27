ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% на заседании 7 июня - Альфа-банк

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании 7 июня, говорится в обзоре Альфа-банка.

"ЦБ РФ на заседании 26 апреля сохранил ставку на прежнем уровне 16%, в соответствии с ожиданиями рынка, - отмечают экономисты банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. - Хотя монетарные власти высказали удовлетворение текущей динамикой инфляции, они повысили прогноз по ставке на 2024-2025 гг. Регулятор повысил прогнозный диапазон ставки на 2024 год с 13,5-15,5% до 15,0-16,0%, что подтверждает наше мнение о том, что ЦБ РФ может отложить первое снижение ставки до осени. Новый прогнозный диапазон по ставке указывает на то, что риск повышения ставки в этом году выглядит незначительным, что можно считать хорошей новостью для рынка. Тем не менее и потенциал снижения выглядит ограниченным. Мы считаем, что ЦБ РФ сохранит 16% ставку на заседании 7 июня, и она останется на этом уровне до осени. Публикация резюме обсуждения ключевой ставки 13 мая и новые данные по инфляции добавят большей ясности в отношении будущих решений по ставке".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.