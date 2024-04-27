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27 апреля 2024 года 14:34
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают среднесрочные перспективы цены акций ММК
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают среднесрочные перспективы цены акций "ММК" ввиду сильного внутреннего спроса на сталь и наиболее низкой оценки в секторе, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Ивана Сальковского и Никанора Халина. "26 апреля совет директоров "ММК" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2023 год в размере 2,75 руб. на акцию (100% FCF за 2023 г., с доходностью 5%), - пишут эксперты. - Таким образом, все три российских сталевара вернулись к выплате дивидендов по итогам 2023 года, как мы этого и ждали. Напомним, что "Северсталь" объявила дивиденд в размере 191,5 руб. на акцию за 2023 год (11% доходность) и дополнительно 38,3 руб. на акцию (2% доходность) за первый квартал, а "НЛМК" - 25,4 руб. на акцию (12% доходность). Продолжаем среднесрочно позитивно смотреть на акции "ММК" ввиду сильного внутреннего спроса на сталь и наиболее низкой оценки в секторе - при текущих ценах бумаги компании торгуются 1,9х EV/EBITDA 12M (дисконт ~35% к историческим уровням), против 4,7х у "Северстали" и 4,6х у "НЛМК". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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