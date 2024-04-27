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27 апреля 2024 года 13:45
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Группы Позитив на уровне "держать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Группы Позитив" на уровне "держать", учитывая, что текущие котировки уже отражают большой потенциал роста бизнеса компании, сообщается в обзоре банка. "Группа Позитив" опубликовала предварительные финансовые результаты за 1К24, - указывает аналитик Константин Белов. - Показатель "Отгрузки с НДС" увеличился на 49% г/г до 1,83 млрд руб. Валовая прибыль отгрузок составила 1,79 млрд руб., прибавив 52% г/г. Выручка по МСФО поднялась на 42% г/г до 2,2 млрд руб. Результаты компании за 1К24 говорят о том, что бизнес продолжает быстро развиваться. Компания показала убыток по таким показателям, как EBITDAC (EBITDA, скорректированная на капитализируемые расходы) и NIC (чистая прибыль до учета капитализации расходов), а также по чистой прибыли по МСФО и по EBITDA. Это подчеркивает высокую сезонность бизнеса, из-за которой большая часть выручки приходится на конец года. Мы считаем результаты нейтральными и подтверждаем рейтинг "держать", учитывая, что текущие котировки уже отражают большой потенциал роста бизнеса компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЗИТИВ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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