Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций ФосАгро на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "ФосАгро" на уровне "держать" на фоне ожидаемо слабых финансовых результатов компании за 4К24, сообщается в обзоре банка.

"ФосАгро" опубликовала ожидаемо слабые результаты за 4К23 по МСФО, - пишет аналитик Дмитрий Смолин. - Выручка снизилась на 4% к/к до 111 млрд руб., а скорректированный показатель EBITDA сократился на 23% к/к до 37 млрд руб. FCF оказался отрицательным и составил 11 млрд руб. из-за рекордных капитальных затрат и ввода экспортной пошлины в 4К23. Показатели в основном совпали с нашими ожиданиями и консенсус-прогнозом. В связи с отрицательным свободным денежным потоком в 4К23 компания приняла решение не выплачивать дивиденды за указанный квартал. Ожидается, что вопрос о дивидендных выплатах включат в повестку дня заседания совета директоров, на котором будут обсуждаться результаты деятельности "ФосАгро" за 1К24. Запоздалая публикация отчетности за 4К23 по МСФО должна быть в целом нейтральна для акций, однако временное отсутствие дивидендов может несколько разочаровать инвесторов в краткосрочной перспективе".

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