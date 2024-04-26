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26 апреля 2024 года 19:03
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 348,5 рубля за штуку, сообщается в обзоре заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Финансовые результаты эмитента за первый квартал года оказались довольно сильными, однако в целом на уровне ожиданий, с учетом того, что ранее банк уже опубликовал финансовые отчеты по РСБУ за январь, февраль и март. Соответственно, и реакция инвесторов на них нейтральная. Мы сохраняем позитивный взгляд на инвестиционный кейс Сбербанка", - указывает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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