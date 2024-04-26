"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 348,5 рубля за штуку, сообщается в обзоре заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Финансовые результаты эмитента за первый квартал года оказались довольно сильными, однако в целом на уровне ожиданий, с учетом того, что ранее банк уже опубликовал финансовые отчеты по РСБУ за январь, февраль и март. Соответственно, и реакция инвесторов на них нейтральная. Мы сохраняем позитивный взгляд на инвестиционный кейс Сбербанка", - указывает эксперт инвесткомпании.

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