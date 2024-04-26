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26 апреля 2024 года 18:21
ЦБР, вероятно, сохранит ставку на уровне 16% и в июне 2024г - Совкомбанк
Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых и на заседании в июне текущего года, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Банк России в апреле ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, оставил нейтральный сигнал и несколько ужесточил риторику, констатирует эксперт. "Регулятор указал на то, что для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее. Кроме того, ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на этот год до 15-16% с 13,5-15,5%. Это согласуется с нашими ожиданиями по средней ключевой ставки в 2024 году на уровне 16%, - указывает Васильев. - С точки зрения центробанка сейчас важно сохранять жесткую риторику, чтобы не было преждевременного смягчения финансовых условий". "Мы ожидаем, что что Банк России на следующем заседании (7 июня) снова сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 16%. В базовом сценарии полагаем, что ЦБ в 2024 году не будет снижать ставку, вероятность такого оцениваем в 70%, - пишет эксперт в обзоре. - В рисковом сценарии (вероятность составляет 30%) мы допускаем, что регулятор может повысить ключевую ставку на 100 б.п. в текущем году, до 17%, если инфляция продолжит расти повышенными темпами. Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономики останутся дорогими еще долго, а возможно, и еще подорожают". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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