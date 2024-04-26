S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5020-5120п в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятно сохранение повышенной волатильности на американском фондовом рынке в пятницу, индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5020-5120 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Заседание FOMC, на котором будет обсуждаться дальнейший курс монетарной политики, состоится 1 мая. С учетом серии сильных корпоративных отчетов считаем наиболее вероятным краткосрочный отскок широкого рынка с продолжением падения на среднесрочном горизонте из-за пересмотра прогнозов по ставке, - указывает эксперт в комментарии. - Техническая картина выглядит сбалансированной. Индикатор RSI колеблется в нейтральной области. Фаза консолидации выглядит наиболее вероятной, но вторая волна коррекции также не исключена, особенно пока S&P 500 находится ниже 5170 пунктов".

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