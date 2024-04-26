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26 апреля 2024 года 16:29
Акции "Самолета" остаются привлекательными для вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ГК "Самолет" остаются привлекательными для вложений, эмитент демонстрирует не только финансовую эффективность, но и рост бизнеса, в то время как для застройщиков складываются неблагоприятные условия на рынке, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Российский девелопер раскрыл консолидированные финансовые показатели за весь 2023 год и приоткрыл завесу операционных показателей за первый квартал. Несмотря на заявления Банка России о снижении объема выдач льготной и рыночной ипотеки, "Самолет" нарастил продажи жилья в январе-марте 2024 года на 44% (до 349 тыс. кв. м) с учетом консолидированного ГК "МИЦ", констатируют эксперты. При этом продажи в денежном выражении выросли на 75% (до 75 млрд рублей) за аналогичный период. Стоимость одного квадратного метра жилья увеличилась на 22% (до 216 тыс. рублей за кв. м). Компания продолжает фокусироваться на наиболее устойчивом сегменте - массовом доступном жилье, где есть возможность увеличить продажи несмотря на ужесточение условий ипотеки, отмечают аналитики сервиса. "На фоне ключевой ставки ЦБ РФ формируется отложенный спрос на покупку жилья, что станет ключевым драйвером роста в четвертом квартале 2024 года и в 2025 году. В связи с этим руководство эмитента планирует запустить сорок восемь проектов до конца 2025 года в двенадцати регионах страны и увеличить долю на самом маржинальном рынке - в Москве", - указывают в "Газпромбанк Инвестиции". "Ждем обещанных руководством дивидендов и вывода на IPO "Самолет Плюс", - пишут эксперты в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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