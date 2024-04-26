"Тинькофф Инвестиции" сохраняют торговую идею на покупку акций Сбербанка с целью 331 руб

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют торговую идею на покупку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 331 рубля за штуку на фоне сильных финансовых результатов и высокой дивидендной доходности, сообщается в комментарии.

"Эмитент опубликовал финансовые результаты МСФО за первый квартал 2023 года. Значение квартальной чистой прибыли превзошло консенсус-ожидания рынка. При этом, по оценкам Банка России, весь российский банковский сектор в текущем году заработает 2,3-2,8 трлн рублей (против 3,3 трлн рублей в прошлом году). По мнению экспертов, в 2024 году банки вряд ли смогут повторить рекордные прибыли 2023 года, - отмечают аналитики. - По нашему мнению, в 2024 году Сбербанку удастся показать двузначный рост прибыли при сохранении высокой рентабельности капитала. Ранее Наблюдательный совет банка рекомендовал дивиденды на сумму 752 млрд рублей (33,3 рубля на акцию с доходностью около 11%) - решение будет принято на годовом общем собрании акционеров 21 июня".

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