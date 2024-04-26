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26 апреля 2024 года 15:45
Акции "Самолета" - фавориты среди девелоперов на фондовом рынке РФ - ПСБ
Акции ГК "Самолет" являются фаворитами среди компаний сектора строительства на российском фондовом рынке, прогнозная стоимость бумаги эмитента на горизонте года составляет 5300 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 38,5% от текущего уровня, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Лаура Кузнецова. "Застройщик объявил финансовые результаты по МСФО за 2023 год и операционные результаты за I квартал 2024 года. Финансовые результаты сильные. Компания почти в полтора раза нарастила выручку благодаря высокому спросу на рынке недвижимости, существенному расширению земельного банка застройщика (до 45,9 млн кв. м), а также приобретению ГК "МИЦ". Кроме того, девелопер осуществлял активную региональную экспансию и вышел в девять новых регионов, отмечает эксперт банка в обзоре. - "Самолет" рассчитывает на активный рост продаж в конце 2024 года и в течение всего 2025 года за счет формирования отложенного спроса на фоне текущей высокой ключевой ставки. В связи с этим компания планирует сфокусироваться на дальнейшей региональной экспансии, а также повысить долю на одном из самых маржинальных рынков - в Москве". "Дивидендная политика эмитента концентрируется на показателях долговой нагрузки, которая у застройщика осталась невысокой (0,83х). Однако дивиденды могут быть заменены обратным выкупом акций. Так, в мае 2023 года компания запустила программу buyback, по результатам которой, по нашим оценкам, было выкуплено около 2,6 млн акций на сумму 7,3 млрд руб. В конце прошлого года компания объявила о запуске новой программы на <10 млрд руб. Таким образом, за 2023 год дивиденды не назначены, - указывает Кузнецова. - В 2024 году "Самолет" заложил на выплату дивидендов 5 млрд руб., что эквивалентно 81 руб. на акцию, заседание совета директоров по этому вопросу должно состояться в конце весны". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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