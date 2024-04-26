Бумаги "Мать и дитя" справедливо оценены в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги "Мать и дитя" справедливо оценены фондовым рынком в настоящее время, существенного потенциала роста их котировок пока нет, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"MD Medical Group, управляющая сетью частных многопрофильных клиник под брендом "Мать и дитя", раскрыла операционные результаты за первый квартал 2024 года. Компания показала сильный отчет, добившись роста выручки на 23,2% и увеличения операционных показателей по всем направлениям. В планах эмитента открытие в 2024 году нескольких амбулаторных центров в Москве и регионах, а также завершение строительства и открытие в 2025-2026 годах медицинского центра "Лапино-3" и клинического госпиталя в Домодедово", - отмечают эксперты в обзоре.

"Для реализации инвестиционных проектов компания может нарастить капитальные затраты и снизить свободный денежный поток, в связи с чем мы ожидаем, что "Мать и дитя" распределит на дивиденды 50% чистой прибыли за 2023 год и прошедшие периоды (второе полугодие 2021 года и второе полугодие 2022 года). Объем дивидендных выплат может составить 96,8 рубля на одну акцию, потенциальная дивидендная доходность может составить 9,1%", - указывают аналитики сервиса.

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