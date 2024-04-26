Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 342 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10%, сообщается в комментарии эксперта Дмитрия Грицкевича.

"I квартал 2024 года оказался в рамках ожиданий. По итогам текущего года мы по-прежнему ожидаем, что Сбербанк сможет удержать прибыль на уровне 1,5 трлн руб., несмотря на возможный рост отчислений в резервы и снижение процентной маржи. При этом эмитент заявил, что рассмотрит возможность улучшения прогноза финпоказателей на 2024 год по итогам II квартала - и это позитивный сигнал для инвесторов, - отмечает аналитик. - Сохраняем рекомендацию "покупать" с целевой ценой на ближайшие двенадцать месяцев - 342 рубля (потенциал роста 10%), дивдоходность - 10,8%, последний день для покупки акций с дивидендом - 10 июля 2024 года".

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