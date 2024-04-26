.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
26 апреля 2024 года 14:24

ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 342 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 10%, сообщается в комментарии эксперта Дмитрия Грицкевича.

"I квартал 2024 года оказался в рамках ожиданий. По итогам текущего года мы по-прежнему ожидаем, что Сбербанк сможет удержать прибыль на уровне 1,5 трлн руб., несмотря на возможный рост отчислений в резервы и снижение процентной маржи. При этом эмитент заявил, что рассмотрит возможность улучшения прогноза финпоказателей на 2024 год по итогам II квартала - и это позитивный сигнал для инвесторов, - отмечает аналитик. - Сохраняем рекомендацию "покупать" с целевой ценой на ближайшие двенадцать месяцев - 342 рубля (потенциал роста 10%), дивдоходность - 10,8%, последний день для покупки акций с дивидендом - 10 июля 2024 года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
Лента аналитики
26 апреля 2024 года 18:00
ПСБ сохраняет долгосрочную положительную оценку акций Яндекса
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет положительную оценку перспектив цены акций "Яндекса" на долгосрочном горизонте, прогнозная стоимость находится на уровне 4850 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Алексея Головинова. "Эмитент представил финансовые результаты за I квартал 2024 года....    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 17:40
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг Мать и дитя
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг MD Medical Group, владеющей сетью частных медицинских клиник "Мать и дитя", несмотря на позитивные операционные результаты эмитента за первый квартал 2024 года, сообщается в обзоре аналитиков. "По мультипликаторам расписки...    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 17:18
"Финам" рекомендует продавать акции Whoosh с прогнозной ценой 250 руб
"Финам" рекомендует продавать акции Whoosh с прогнозной стоимостью 250 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 19% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Игната Иванова. "С начала года котировки бумаг эмитента выросли на 42%, значительно...    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 16:50
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5020-5120п в пятницу - Freedom Finance Global
Вероятно сохранение повышенной волатильности на американском фондовом рынке в пятницу, индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5020-5120 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Заседание FOMC, на котором будет обсуждаться дальнейший курс...    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 16:29
Акции "Самолета" остаются привлекательными для вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ГК "Самолет" остаются привлекательными для вложений, эмитент демонстрирует не только финансовую эффективность, но и рост бизнеса, в то время как для застройщиков складываются неблагоприятные условия на рынке, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Российский девелопер раскрыл...    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 16:09
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют торговую идею на покупку акций Сбербанка с целью 331 руб
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют торговую идею на покупку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 331 рубля за штуку на фоне сильных финансовых результатов и высокой дивидендной доходности, сообщается в комментарии. "Эмитент опубликовал финансовые результаты МСФО за первый квартал 2023...    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 15:45
Акции "Самолета" - фавориты среди девелоперов на фондовом рынке РФ - ПСБ
Акции ГК "Самолет" являются фаворитами среди компаний сектора строительства на российском фондовом рынке, прогнозная стоимость бумаги эмитента на горизонте года составляет 5300 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 38,5% от текущего уровня, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Лаура...    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 15:14
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг "Ленты"
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг ПАО "Лента", несмотря на сильные операционные и финансовые показатели за первый квартал текущего года, сообщается в обзоре аналитиков. "Считаем бумаги эмитента локально перекупленными по сравнению с другими ритейлерами", -...    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 14:51
Бумаги "Мать и дитя" справедливо оценены в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"
Бумаги "Мать и дитя" справедливо оценены фондовым рынком в настоящее время, существенного потенциала роста их котировок пока нет, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "MD Medical Group, управляющая сетью частных многопрофильных клиник под брендом "Мать и дитя", раскрыла операционные...    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 14:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Suncor Energy с целью $43,45
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Suncor Energy с целью $43,45 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,1%, стоп-приказ: $36,85, говорится в комментарии инвестиционной компании. "К факторам роста можно отнести Forward...    читать дальше
.
Страница 1 из 16
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.