"Мои Инвестиции" сохраняют негативную оценку акций "Самолета"

"Мои Инвестиции" сохраняют негативную оценку перспектив цены акций ГК "Самолет", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Марии Колбиной, Николая Ковалева и Антона Соловкина.

"Бумаги эмитента незначительно упали в стоимости с начала текущего года против роста сектора в среднем на 30%. На фоне сворачивания льготных ипотек мы сохраняем негативный взгляд и считаем рост котировок акций несправедливым. Падение спроса продаж и высокие ставки в 2024 году станут главными сдерживающими факторами для акций", - указывают эксперты.

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