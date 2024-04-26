Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Самолета"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ГК "Самолет", сообщается в комментарии аналитика Марии Лукиной.

"Динамика выручки за 2П23 совпала с нашими ожиданиями. Показатель EBITDA оказался на 4% ниже прогноза. Чистая прибыль на 19% превзошла нашу оценку. В целом отмечаем значимый рост бизнеса и увеличение рентабельности благодаря реализации стратегии компании. Отдельно обращаем внимание на динамику за 1К24, которая демонстрирует рост спроса вместе с трендом на удорожание квадратного метра. Результаты подтверждают предположения на текущий год и позитивный взгляд на эмитента", - указывает эксперт.

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