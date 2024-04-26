Возможна консолидация цены нефти в диапазоне $86,2-88/барр. - БКС Экспресс

Возможна консолидация котировок нефти марки Brent в диапазоне $86,2-88 за баррель в ближайшее время, сообщается в комментарии эксперта БКС Экспресс Людмилы Рокотянской.

"В ценообразовании нефти фактор геополитики на текущей неделе отошел на второй план. Фокус внимания сместился в сторону макроэкономики. В середине недели цена нефти марки Brent подскочила на новостях о недельном сокращении запасов в США, а в четверг резко дернулась вниз на данных о замедлении темпов роста ВВП США, - отмечает аналитик. - Технически котировки стремятся к своим среднемесячным значениям - EMA20, $88 за баррель, однако наблюдается повышенная волатильность - возможна консолидация в диапазоне $86,2-88 за баррель. Глобальная техническая картина на стороне "быков": нефть марки Brent торгуется выше 200-дневной скользящей средней ($83,83 за баррель), просматриваются два восходящих тренда".

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