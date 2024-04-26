Рубль может завершить торги пятницы ниже 92 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Валютная пара доллар/рубль может завершить торговую сессию в пятницу ниже уровня в 92 руб./$1 на фоне налогового периода, итоги заседания ЦБ РФ вряд ли окажут выраженное влияние на краткосрочную динамику рубля, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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