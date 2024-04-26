Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ММК

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 66 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"Результаты эмитента за 1К24 по МСФО совпали с нашими ожиданиями в части выручки и EBITDA, но оказались несколько хуже на уровне чистой прибыли и FCF. Насколько мы понимаем, совет директоров "ММК" планирует в пятницу рассмотреть вопрос о размере дивидендов за 2023 год ("ММК" - единственная компания из большой тройки металлургов, которая пока не возобновила дивидендные выплаты), а уже в эту рабочую субботу можем узнать о вынесенном решении. Ждем дивидендов на уровне 5,9 руб./акцию (дивдоходность - 10,5%). Подтверждаем рейтинг "покупать" по бумагам с целевой ценой 66 руб./акцию", - пишет эксперт.

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