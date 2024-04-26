Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут заседание ЦБ РФ, макростатистика в России и США:

- Решение Банка России по монетарной политике;

- Доклад "Социально-экономическое положение России" за март;

- Дефлятор расходов на личное потребление (PCE) в США за март;

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за апрель;

- Данные по кредитованию в еврозоне за март.

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