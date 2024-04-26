Индекс Мосбиржи может уйти выше 3450п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться выше 3450 пунктов в течение торговой сессии пятницы, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"День крайне богат на события. Два основных - это заседание ЦБ РФ и IPO МТС-банка, - пишет эксперт в комментарии. - Риторика регулятора может существенно повлиять на ход торгов, при этом считаем, что ставка останется без изменений. Старт торгов акциями МТС-банка вернет на рынок замороженные ранее средства инвесторов. В данном случае влияние этого фактора также может быть ощутимым, так как книга заявок была переподписана в пять раз по верхней границе. Не стоит также забывать, что в предстоящую субботу также будут проводиться торги".

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