"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Делимобиля" с целевой ценой 423 рубля на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 29% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Никиты Степанова.

Эксперт отмечает, что с момента выхода на биржу в феврале котировки акций "Делимобиля" показывали динамику лучше, чем индекс Мосбиржи. За два месяца "Делимобиль" вырос на 19,5% (на 24%, если считать от цены IPO 333 руб.), а индексы увеличились на 5,4% и 24,8% соответственно.

"Недавний отчет компании оказался в рамках ожиданий, и мы не видим причин, почему наши позитивные прогнозы по финансовым показателям на 2024 год не должны оправдаться. Учитывая это, мы считаем акции "Делимобиля" по-прежнему интересными для покупок", - пишет Степанов.

"Делимобиль" - ведущая каршеринговая компания в России, работающая в 11 городах РФ, автопарк которой составляет 26,6 тыс. автомобилей по состоянию на конец 2023 года.

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