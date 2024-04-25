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25 апреля 2024 года 18:34
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Делимобиля
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Делимобиля" с целевой ценой 423 рубля на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 29% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Никиты Степанова. Эксперт отмечает, что с момента выхода на биржу в феврале котировки акций "Делимобиля" показывали динамику лучше, чем индекс Мосбиржи. За два месяца "Делимобиль" вырос на 19,5% (на 24%, если считать от цены IPO 333 руб.), а индексы увеличились на 5,4% и 24,8% соответственно. "Недавний отчет компании оказался в рамках ожиданий, и мы не видим причин, почему наши позитивные прогнозы по финансовым показателям на 2024 год не должны оправдаться. Учитывая это, мы считаем акции "Делимобиля" по-прежнему интересными для покупок", - пишет Степанов. "Делимобиль" - ведущая каршеринговая компания в России, работающая в 11 городах РФ, автопарк которой составляет 26,6 тыс. автомобилей по состоянию на конец 2023 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ДЕЛИМОБИЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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