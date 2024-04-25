"Финам" подтверждает рейтинг акций CK Infrastructure Holdings на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций CK Infrastructure Holdings (CKI) на уровне "покупать" с целевой ценой HKD52 за бумагу, что соответствует потенциалу роста 18% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова.

"Компания, по сути, представляет собой инфраструктурный траст, что обеспечивает предсказуемость и устойчивость финансовых показателей, - пишет эксперт. - Высокие процентные ставки и неопределенность в мировой экономике сделала оценки многих качественных инфраструктурных активов привлекательными для CKI. Значительный запас денежных средств (свыше HKD 13,1 млрд) расширяет возможности CKI в области поглощения интересных компаний".

CK Infrastructure Holdings - транснациональная компания, управляющая энергетическими активами в КНР, Европе, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

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