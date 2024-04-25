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25 апреля 2024 года 17:41
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Ford
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Ford Motor с целевой ценой $16 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Позднякова. "Результаты Ford по итогам прошедшего квартала можно назвать нейтральными. - отмечает эксперт. - При незначительном снижении объемов поставок Ford удается удерживать цены реализации на уровне прошлого года. Ближайшие кварталы могут оказаться более удачными для автопроизводителя с точки зрения поставок, так как производственные задержки из-за вывода на рынок новых моделей уйдут, а общие продажи внедорожников могут снова показать рост. Наша оценка Ford Motor соответствует 7 прогнозным прибылям за 2024 год, что соответствует среднеисторическим значениям за последние пять лет. Тем не менее, после 2024 года мы ожидаем продолжения роста чистой прибыли, что открывает потенциал к положительной переоценке бумаг в текущем году". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-FORD-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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