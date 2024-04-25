Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняет целевую цену акций "ММК" на уровне 66 руб. за штуку на фоне отчетности компании по МСФО за I квартал 2024 года, отмечается в комментарии аналитика банка Алексея Головинова.

"Результаты оказались в рамках наших ожиданий, - пишут эксперты. - Основные финансовые показатели немного выше, чем у "Северстали", при этом ситуация со свободным денежным потоком противоположная. "ММК" реализует инвестиционную программу, что негативно отражается на FCF, который выступает ориентиром для выплаты дивидендов. Если исключать фактор влияния капзатрат и рассмотреть чистый приток денежных средств, то у "Северстали" дела обстоят лучше: +20% г/г, до 42,6 млрд руб. У "ММК" по итогам I квартала показатель снизился на 23%, до 23,6 млрд руб. Отношение же чистого притока денежных средств к выручке у "ММК" и "Северстали" составляет 12,2% и 22,6% соответственно".

Таким образом, без учёта влияния капитальных затрат ситуация с операционной частью бизнеса у "Северстали" заметно лучше, чем у "ММК", делают вывод стратеги банка.

"ММК" ещё не объявил о дивидендах за 2023 год, поэтому потенциальный накопленный дивиденд, учитывая результаты работы в I квартале, составляет ~3,5 руб. с доходностью 6,3%. Аналогичный показатель у "Северстали" составляет 229,81 руб., что эквивалентно 12,3% доходности.

"Учитывая 170 млрд руб. денежных средств на балансе, решение совета директоров "ММК" по дивидендам может быть больше, - полагают аналитики ПСБ. - При выплате 3,5 руб. на акцию компания должна будет направить акционерам 38,7 млрд руб. Но большого сюрприза мы всё же не ждём. Среди металлургов отдаём предпочтение акциям "Северстали", т.к. менеджмент компании уже дал рекомендацию по дивидендам. Бумаги "ММК" могут быть интересны для долгосрочных инвесторов. В будущем дивидендная доходность компаний должна сравняться".

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