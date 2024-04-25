"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $200

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: $165, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует отчет о финансовых результатах за I квартал 2024 года 30 апреля. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $0,85, а выручка $142,65 млрд. По их прогнозам, результаты компании превзойдут прогнозы в первую очередь на росте облачных сервисов, что может стать драйвером роста котировок.

"С технической точки зрения акции торгуются в среднесрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью $200. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $165 риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,18", - указывают в "Финаме".

Amazon - американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке.

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