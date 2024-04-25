.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $200
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 апреля 2024 года 14:32
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $200
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: $165, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует отчет о финансовых результатах за I квартал 2024 года 30 апреля. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $0,85, а выручка $142,65 млрд. По их прогнозам, результаты компании превзойдут прогнозы в первую очередь на росте облачных сервисов, что может стать драйвером роста котировок. "С технической точки зрения акции торгуются в среднесрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью $200. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $165 риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,18", - указывают в "Финаме". Amazon - американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-AMAZON-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
25 апреля 2024 года 16:31
Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняет целевую цену акций "ММК" на уровне 66 руб. за штуку на фоне отчетности компании по МСФО за I квартал 2024 года, отмечается в комментарии аналитика банка Алексея Головинова. "Результаты оказались в рамках наших ожиданий, - пишут эксперты. - Основные финансовые... читать дальше
.25 апреля 2024 года 16:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Позитив" с целью 3370 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,7%, стоп-приказ: 2650 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания 9 апреля раскрыла... читать дальше
.25 апреля 2024 года 15:37
Рубль может остаться в диапазоне 90-95 руб./$1 до конца 2024 года, говорится в стратегии "Тинькофф Инвестиций" на второе полугодие 2024 года. Адаптация к новой реальности последних двух лет в основном завершена, считают аналитики, и рубль, по их мнению, не выглядит ни слишком дорогим (как в 2022... читать дальше
.25 апреля 2024 года 15:06
Вероятен рост индекса Мосбиржи до 3600-3800 пунктов к концу текущего года, говорится в стратегии "Тинькофф Инвестиций" на второе полугодие 2024 года. Ожидается усиление активности инвесторов и роста рынка акций во второй половине 2024 года, полагают аналитики. Драйверами роста, по их мнению,... читать дальше
.25 апреля 2024 года 14:02
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКА" с 1757 рублей до 1552 рублей за штуку на горизонте года в связи с усилившимся санкционным давлением на СПГ-проекты компании и возросшей ставкой дисконтирования, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Рейтинг "покупать" для указанных... читать дальше
.25 апреля 2024 года 13:46
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "Южуралзолота" (ЮГК) на фоне планируемого эмитентом увеличения добычи золота в среднесрочной перспективе, сообщается в обзоре экспертов Бориса Красноженова и Елизаветы Дегтяревой. "Компания опубликовала в среду финансовые результаты за... читать дальше
.25 апреля 2024 года 13:29
Котировки акций Baker Hughes Co. могут снизиться до уровня в $30 за штуку в мае текущего года, сообщается в материале старшего аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева. "Американская нефтесервисная компания смогла превзойти консенсус по выручке и скорректированной EPS по итогам первого... читать дальше
.25 апреля 2024 года 13:13
Котировки золота пока сохраняют шансы на продолжение движения вверх, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко. "Консолидация котировок золота продолжается. Несмотря на отсутствие новостей с Ближневосточного региона, мы видим, что рынок не спешит избавляться от актива, цена не снижается. В... читать дальше
.25 апреля 2024 года 12:57
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость акций "НоваБев Групп" на уровне 7000 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой. "225 рублей на акцию утвердили акционеры "НоваБев" в качестве дивидендов за 2023 год. Доходность - около 3,9%. 10 мая... читать дальше
.25 апреля 2024 года 12:37
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) на фоне низкой оценки по мультипликаторам, несмотря на невысокую потенциальную дивидендную доходность по сравнению с другими сталеварами, сообщается в материале аналитиков. "Металлургическая... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.