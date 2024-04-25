"Финам" снизил прогнозную цену акций НОВАТЭКА до 1552 руб

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКА" с 1757 рублей до 1552 рублей за штуку на горизонте года в связи с усилившимся санкционным давлением на СПГ-проекты компании и возросшей ставкой дисконтирования, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Рейтинг "покупать" для указанных бумаг был при этом сохранен экспертами.

"С максимумов октября прошлого года акции эмитента снизились в стоимости почти на 30%. Основной причиной падения стали санкции против проекта "Арктик СПГ 2", которые вынудили отложить его запуск и, вероятно, приведут к реализации только двух линий вместо трех. В то же время на фоне наличия спроса на российский СПГ на рынках АТР у "НОВАТЭКа", несмотря на санкции, есть возможность запустить "Арктик СПГ 2", а также реализовать проекты "Мурманский СПГ" и "Обский СПГ". По нашим расчетам, даже с учетом имеющихся рисков текущая цена акций "НОВАТЭКа" не учитывает перспективы реализации проектов в сфере СПГ, что создает возможность для покупок", - пишет Кауфман в обзоре.

"НОВАТЭК" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, а также участвует в проектах в сфере СПГ.

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