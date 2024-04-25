Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций ЮГК

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "Южуралзолота" (ЮГК) на фоне планируемого эмитентом увеличения добычи золота в среднесрочной перспективе, сообщается в обзоре экспертов Бориса Красноженова и Елизаветы Дегтяревой.

"Компания опубликовала в среду финансовые результаты за 2023 год, которые соответствуют нашим ожиданиям. Менеджмент эмитента отметил, что пик капитальных затрат пройден, следовательно, в ближайшие три года они будут планомерно снижаться. Что касается дивидендов, то совет директоров планирует представить рекомендацию в мае. Мы нейтрально-позитивно оцениваем результаты ЮГК за 2023 год и подтверждаем рекомендацию "выше рынка" с учетом планируемого эмитентом увеличения добычи золота в среднесрочной перспективе", - указывают аналитики банка.

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