Шансы на рост цены золота пока остаются - "Финам"

Котировки золота пока сохраняют шансы на продолжение движения вверх, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко.

"Консолидация котировок золота продолжается. Несмотря на отсутствие новостей с Ближневосточного региона, мы видим, что рынок не спешит избавляться от актива, цена не снижается. В четверг, конечно, стоит обратить внимание на предварительные данные по ВВП США за I квартал 2024 года. Рынок ждет роста на 2,5%. В целом цифра выглядит правдоподобно. Если данные по ВВП все же окажутся выше ожидаемого уровня, то не исключено, что на золото это может повлиять негативно, - пишет эксперт в обзоре. - Технически же пока ситуация та же. Рынок продолжает цепляться за $2330 за тройскую унцию, не уходя сильно ниже данной отметки. Видимо, шансы на продолжение движения наверх у "быков" есть. Сильный уровень поддержки тем временем сместился на отметку $2290".

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