"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью на уровне $136,9 за штуку после рассмотрения отчетности эмитента за первый квартал текущего года, сообщается в аналитическом материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции эмитента за последние шесть месяцев прибавили в цене 12%. Отчетность компании за 1К24 превысила ожидания по всем основным параметрам, при этом Abbott остается значительно недооцененной с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 27,2% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM)", - указывает эксперт.

Abbott Laboratories - американская компания сектора здравоохранения, один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования. Компания ведет деятельность в четырех ключевых сегментах: фармацевтика, диагностика, детское и специализированное питание, медицинские девайсы.

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