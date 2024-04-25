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25 апреля 2024 года 12:11

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью на уровне $136,9 за штуку после рассмотрения отчетности эмитента за первый квартал текущего года, сообщается в аналитическом материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции эмитента за последние шесть месяцев прибавили в цене 12%. Отчетность компании за 1К24 превысила ожидания по всем основным параметрам, при этом Abbott остается значительно недооцененной с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 27,2% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM)", - указывает эксперт.

Abbott Laboratories - американская компания сектора здравоохранения, один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования. Компания ведет деятельность в четырех ключевых сегментах: фармацевтика, диагностика, детское и специализированное питание, медицинские девайсы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-ABBOTT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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