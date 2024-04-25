Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 16% в пятницу, 26 апреля - "Мои Инвестиции"

Вероятно сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых по итогам заседания Банка России в пятницу, 26 апреля 2024 года, а также ужесточение риторики и пересмотр прогноза по средней ключевой ставке наверх (до 15-16,5% на 2024 год с февральских 13,5-15,5% и до 9-11% на 2025 год с прошлых 8-10%), считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Елена Ахмедова и Егор Постолит.

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