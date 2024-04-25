"Финам" понизил рейтинг акций BofA до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Bank of America Corp. (BofA) с "покупать" до "держать", сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Прогнозная стоимость бумаги на уровне $38,8 за штуку была при этом подтверждена экспертом.

"С момента публикации нашего предыдущего обзора от 20 декабря 2023 года стоимость данных бумаг увеличилась почти на 15% на фоне общего ралли широкого рынка США, и потенциал их дальнейшего укрепления уже выглядит ограниченным. Наша оценка акций эмитента основана на сравнении с аналогами по коэффициентам P/B и P/E NTM, а также анализе собственных исторических мультипликаторов банка", - указывает Додонов.

Bank of America Corp. - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям. Входит в четверку ведущих американских финансовых холдингов, где занимает второе место по величине активов вслед за JPMorgan Chase & Co.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.