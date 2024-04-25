Акции ДВМП непривлекательны для вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) непривлекательны для вложений в сложившихся условиях, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Продолжающийся разворот экономики в сторону Азиатского региона стимулирует рост спроса на транспортировку грузов, где "ДВМП" занимает лидирующие позиции. В данный момент компания занимается развитием своей транспортной сети с Китаем, Индией и другими странами Юго-Восточной Азии с целью удовлетворения спроса отечественного бизнеса на создание логистических маршрутов, что выражается в необходимости осуществления существенных объемов капитальных затрат. Исходя из данных последней финансовой отчетности (за 2023 год), в процессе расширения своей деятельности компания столкнулась со снижением рентабельности. В текущих условиях мы не считаем акции эмитента привлекательными для инвесторов", - указывают эксперты в комментарии.

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