Факторов для устойчивого разворота вверх цен ОФЗ по-прежнему нет - ПСБ

Факторов для устойчивого разворота вверх котировок рублевых гособлигаций (ОФЗ-ПД) по-прежнему нет, фокус остается на флоатерах (ОФЗ и корпоративных), говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Рынок ОФЗ в среду практически не изменился - доходность индексного портфеля RGBI выросла на 1 б.п. (до 13,60% годовых): рынок продолжает консолидироваться недалеко от локальных минимумов с весны 2022 года. Отметим, что на текущей неделе Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на конец года до 5,1%, что выше прогноза ЦБ (4-4,5%), - указывает эксперт. - ЦБ может также повысить прогноз средней ключевой ставки на 2024 (с 13,5-15,5% до 15-16,5%) и 2025 годы (с 8-10% до 10-12%) - жесткая денежно-кредитная политика может сохраняться и далее. Кроме того, Минфин идет по плану размещения на II квартал (1 трлн. руб.), размещая преимущественно длинные ОФЗ-ПД (что негативно для длинных бумаг)".

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