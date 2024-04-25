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25 апреля 2024 года 09:10
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций РусГидро
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "РусГидро", обширная инвестиционная программа и рост капитальных затрат будут оказывать давление на дивидендные выплаты в ближайшие годы, сообщается в материале аналитиков. "Энергетическая компания опубликовала умеренно позитивные операционные результаты за первый квартал 2024 года. Рост выработки электроэнергии обусловлен в том числе низкой базой, возникшей в связи с аномально низкой водностью в бассейне Енисея в прошлом году, и низким заполнением водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС в конце 2022 года. Во втором квартале 2024 года, по прогнозам Гидрометцентра, в основных регионах работы "РусГидро" приток воды ожидается близким к норме, а на Северном Кавказе может превысить ее на 30%, - отмечают эксперты, - Росимущество, один из главных акционеров эмитента, пока не предоставило совету директоров компании рекомендацию по дивидендам за 2023 год. Годовое собрание назначено на 28 июня. По нашему мнению, обширная инвестиционная программа и рост капитальных затрат будут оказывать давление на дивидендные выплаты в ближайшие годы". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСГИДРО-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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