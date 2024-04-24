"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 700 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Российский фондовый рынок завершает апрель на подъеме, дивидендный сезон в самом начале. Это отличный повод подобрать в свой инвестиционный портфель бумагу с привлекательной дивидендной доходностью и потенциалом роста. С учетом текущих геополитических изменений и высоким спросом на сырьевые товары стоит обратить внимание на нефтегазовый сектор. Наиболее интересным вариантом для инвестиций, совмещающим стратегию "Дивиденды+рост" станут акции "Роснефти", - пишет аналитик Анна Кокорева.

Эксперт выделяет следующие факторы роста котировок акций компании:

- Дорогая нефть и слабый рубль.

- Компания направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. В этом году дивидендные выплаты могут составить 67 руб. на акцию, дивидендная доходность от текущей цены чуть выше 11%.

- Нефтедобыча с новых месторождений "Восток Ойла", вероятно, будет отложена из-за ограничений ОПЕК+. Диверсификация экспортных путей будет реализована к началу 2025 года, когда нефть из Ванкорского кластера будет перенаправлена на экспортные мощности "Восток Ойла".

Возможные риски: волатильность цен на нефть и самая высокая в российском нефтегазе долговая нагрузка "Роснефти" (чистый долг оценивается в $50 млрд).

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