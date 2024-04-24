"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с целевой ценой 2028 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Северсталь" представила сильные финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года. Компания вернулась к квартальной периодичности раскрытия отчетности и дивидендных выплат, что является позитивным фактором. Несмотря на временное снижение продаж стальной продукции, ключевые показатели "Северстали" продемонстрировали уверенный рост, а долговая нагрузка по-прежнему сохраняется на отрицательном уровне. Совет директоров компании рекомендовал дивиденд в размере 38,3 руб. на акцию с доходностью к текущим котировкам 2,0%", - отмечает эксперт.

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