Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Tesla до $170

Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Tesla со $174 до $170 за штуку, сохранив рекомендацию "держать", отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Дмитрия Позднякова.

"Результаты Tesla за первый квартал оказались негативными, но Илон Маск представил довольно оптимистичный прогноз по срокам выхода на рынок новых моделей авто, которые могут производиться на существующих площадках, - пишет эксперт. - По итогам нового отчета мы видим, что рост выручки в 2024-м может замедлиться до однозначных величин в процентном выражении. Вероятно, компания близка к минимальным значениям маржинальности в этом году, так как в прошедшем квартале было достаточно много единовременных факторов (логистических проблем и приостановок производства). Тем не менее политика стимулирования спроса через "ценовую" войну продолжается. Мы сохраняем нашу рекомендацию по акциям компании "держать", снизив целевую цену до $170".

По мнению Позднякова, акции Tesla продолжают выглядеть стратегически лучше аналогов. Лидирующая доля компании на рынке США позволяет проводить активную политику по сокращению цен, стимулируя спрос, но растущие ставки по автокредитам и падающая маржинальность на фоне более низких цен могут привести к значительному уменьшению темпов роста прибыли в ближайшие 12 месяцев, отмечает эксперт.

Стратег инвесткомпании выделил потенциальные драйверы роста акций Tesla:

1. Увеличение производства моделей Semi и Cybertruck.

2. Переход США к политике снижения ставок мог бы помочь спросу на автомобили.

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