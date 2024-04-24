Акции МТС - защитный актив с высокой дивидендной доходностью - Freedom Finance Global

Акции "МТС" - защитный актив с высокой дивидендной доходностью, весьма подходящий консервативным или начинающим инвесторам, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Совет директоров "МТС" рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое назначено на 26 июня, одобрить дивиденды за 2023 год в размере 35 руб. на акцию, - напоминает эксперт. - Датой закрытия реестра для участия в ГОСА объявлено 3 июня, а для получения дивидендов - 16 июля. Дивидендная доходность по акциям "МТС" составляет по текущей цене 11%, что полностью покрывает годовую инфляцию и является высоким показателем для "голубых фишек".

Аналитик подчеркивает, что совет директоров "МТС" во вторник утвердил новую дивидендную политику на 2024-2026 годы. Если предыдущая дивидендная политика на 2019-2021 годы рекомендовала предполагала привязку дивидендных выплат к свободному денежному потоку (в период с 2022 по 2023 год компания выплачивала дивиденды без утверждения дивполитики), то новая дивполитика устанавливает ещё и целевой уровень размера дивиденда - не менее, чем в 35 руб. на акцию.

"Чистая прибыль "МТС" по МСФО за 2023 год составила 54,6 млрд руб., а компания выплатит дивиденды из нераспределённой чистой прибыли в размере 68,5 млрд руб., что составит условно 125% от её годовой чистой прибыли по МСФО за прошедший год, - отмечает Мильчакова. - Акции "МТС", таким образом, выглядят как защитная бумага с высокой дивидендной доходностью, позволяющая защитить рублёвые вложения от инфляции и весьма подходят консервативным или начинающим инвесторам".

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