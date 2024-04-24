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24 апреля 2024 года 17:04
"Финам" подтверждает рейтинг акций Visa на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Visa Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $319 за штуку, что соответствует потенциалу роста 16% с текущих уровней, сообщается в комментарии эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "Visa, оператор крупнейшей международной платежной системы, представил неплохую отчетность за 2-й квартал 2024 финансового года с окончанием 31 марта. Выручка повысилась на 9,9% г/г до $8,78 млрд и оказалась немного выше консенсус-прогноза на уровне $8,60 млрд. Рост был обусловлен сохраняющейся на достаточно высоком уровне деловой и потребительской активностью в США и мире. Скорректированный показатель EBITDA Visa во 2-м финквартале повысился на 9,1% г/г до $6,15 млрд, при высокой рентабельности по EBITDA на уровне 70,1%. Скорректированная прибыль на акцию подскочила на 20,1% до $2,51 и на 7 центов превысила среднюю оценку аналитиков Уолл-стрит",- пишет Додонов. Баланс Visa остается прочным, подчеркивается в комментарии. Компания завершила 2-й финквартал, имея на счетах $17,70 млрд денежных средств и инвестиций в ценные бумаги при общем долге $20,60 млрд (соотношение Чистый долг/EBITDA составляет 0,1х). В отчетном периоде компания сгенерировала операционный денежный поток в размере $4,54 млрд, направила $281 млн на капвложения и выкупила с рынка 9,7 млн собственных акций за $2,70 млрд. Общий объем средств, доступных для выкупа акций, по состоянию на конец марта составлял $23,6 млрд, что соответствует 4,2% капитализации компании. "Несмотря на повышенные геополитические риски и сохраняющуюся значительную экономическую неопределенность, руководство Visa подтвердило свои достаточно оптимистичные прогнозы на весь 2024 фингод, - указывает аналитик "Финама". - В компании по-прежнему ожидают, что ее выручка увеличится на 12-13% (low double-digit), скорректированный EPS - на 11-13% (low-teens)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-VISA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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