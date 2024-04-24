Основной период снижения ставки ЦБ РФ придется на 4К24 - БКС Экспресс

Основной период снижения ключевой ставки ЦБ РФ придется на IV квартал 2024 года, полагают аналитики БКС Экспресс.

"Наш базовый прогноз - сохранение ставки на текущем уровне на ближайшем заседании регулятора, - пишут эксперты. - Инфляция не замедляется, а без этого Банк России не может начать снижать ставку. Отсутствие выраженного тренда на замедление роста цен и намерение ЦБ достичь цели по инфляции до конца года говорят в пользу повышения ставки. Тем не менее ожидаем, что вместо повышения будет выбрана стратегия удлинения периода 16%-й ставки - по примеру Центробанка Бразилии, - что отражается в апрельском макроэкономическом опросе Банка России. Основной период снижения ставки придется на IV квартал 2024 года. Сохраняем наш прогноз 12% на конец года, однако есть вероятность более жесткого развития событий с менее выраженным потенциалом снижения ставки".

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